Inter Roma - Problemi in attacco per Fonseca, possibile assenza pesante

La Roma affronterà a San Siro un'Inter rimaneggiata, soprattutto in centrocampo, in fatti saranno out Stefano Sensi, Roberto Gagliardini e Nicolò Barella. Anche i giallorossi non vivono un buon periodo in termini di assenze, Justin Kluivert e Javier Pastore difficilmente recupereranno in tempo.

Non solo l'olandese e l'argentino, in forte dubbio per la sfida di venerdì ci sarebbe anche il vice capitano Edin Dzeko, molto vicino a passare in nerazzurro in estate. Il bosniaco nella giornata odierna non si è allenato per via della febbre.

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, si augura di poterlo recuperare in tempo per la sfida contro i ragazzi di Mister Antonio Conte.