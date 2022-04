Inter Roma probabili formazioni, ultimi dubbi in avanti per Inzaghi

Pian piano iniziano a sciogliersi i dubbi riguardo le probabili formazioni di Inter-Roma.

L'importante gara del Meazza, in programma quest'oggi (23 aprile 2022) tra quattro ore esatte, può essere uno snodo cruciale che può delineare la corsa scudetto. Mentre i cugini del Milan saranno impegnati all'Olimpico contro la Lazio, i campioni d'Italia in carica sfideranno in casa coloro i quali all'andata caddero 3-0 grazie alle reti di Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko e Denzel Dumfries. Nel frattempo, dall'edizione dell'ora di pranzo del tg di Sportmediaset si apprendono le probabili formazioni per la quale dovrebbero optare Simone Inzaghi e Josè Mourinho.

Il tecnico piacentino si schiererà con il consueto 3-5-2 con Handanovic tra i pali e il trio di difesa composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce ci saranno Dumfries (favorito su Darmian) e l'intoccabile Perisic, mentre in mediana ad affiancare il regista Brozovic ci saranno Calhanoglu e Barella. L'unico dubbio per Inzaghi in questo momento è legato al partner da affiancare a Lautaro, con Dzeko in sensibile vantaggio su Correa.

Per quanto concerne i capitolini, lo Special One farà ritorno in un San Siro pronto a riaccoglierlo tra gli applausi con uno schieramento simile a quello dei padroni di casa. Si tratta del 3-4-2-1, con Rui Patricio tra i pali e i tre di difesa che saranno Ibanez, Mancini e Smalling. Negli esterni agiranno Karsdorp e il giovane Zalewski, con Veretout e Sergio Oliveira in mezzo e con Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle dell'unica punta Abraham.