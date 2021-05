Inter-Roma, probabili formazioni: Lukaku out, Conte fa turnover

Mercoledì sera alle ore 20:45 l’Inter tornerà in campo per affrontare la Roma nel turno infrasettimanale valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. I nerazzurri, campioni d’Italia, non hanno più nulla da chiedere per questa stagione, mentre i giallorossi sono ancora in lotta per un posto in Europa League.

Come riportato da SportMediaset, Antonio Conte dovrebbe ancora fare un leggero turnover e concedere minuti ai giocatori che non hanno trovato spazio nel corso di questa stagione. Solito 3-5-2 con ancora D’Ambrosio, Ranocchia e Bastoni davanti ad Handanovic. In cabina di regia ci sarà nuovamente Eriksen con Sensi e Gagliardini ai suoi lati, mentre sulle fasce confermati Hakimi e Young. Nessuna novità in attacco, dove dovrebbero partire da titolari ancora Lukaku e Young con Lukaku in panchina.

La Roma scenderà in campo con il 3-4-2-1 con Fuzato tra i pali, linea difensiva composta da Mancini, Kumbulla e Ibanez. Scelte quasi obbligate sulle corsie esterne con Reynolds e Santon al momento favoriti. In mezzo al campo, invece, dovrebbero partire da titolari Pellegrini e Cristante. In avanti Pedro e Mkhitaryan a supporto di Borja Mayoral.