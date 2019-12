Inter Roma, possibile presenza di Dzeko dal primo minuto

Edin Dzeko potrebbe partire titolare nella sfida contro l'Inter: questa la notizia lanciata oggi da "GianlucaDiMarzio.com" che sottolinea come la Roma stia facendo una corsa contro il tempo per avere il bosniaco nel match della quindicesima giornata.



Il centravanti è stato fermo ai box a causa di un'influenza, e oggi si è rivisto a Trigoria per la sessione d'allenamento sotto la guida del tecnico Fonseca che spera di averlo per la sfida di San Siro.



Le speranze per il club giallorosso sono aumentate, con il calciatore che dovrebbe far parte della spedizione milanese contro l'Inter di Conte. La Roma sfida il tempo con il countdown per il match di venerdì già iniziato.