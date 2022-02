Inter-Roma, parla Inzaghi: dall’infortunio di Bastoni al tour de force

Inter-Roma, Simone Inzaghi parla a Mediaset dopo la vittoria contro i giallorossi.

Il tecnico nerazzurro ha fatto subito i complimenti ai suoi ragazzi per la prestazione, in quanto sono riusciti a tenere bene il campo e battere una squadra di qualità, con un'ottima rosa come la Roma. Una vittoria importante che permette all’Inter di accedere alle semifinali di Coppa Italia e che arriva dopo solo due giorni e mezzo dalla sconfitta del derby.

L’Inter ha oggi dominato la partita e il tecnico ha analizzato così: “Comandare la partita non è semplice e lo stiamo facendo quasi sempre. Dobbiamo considerare che esistono anche gli avversari ed è inevitabile che ci siano momenti in cui serva saper soffrire. Stasera abbiamo sofferto poco ma la squadra è rimasta sempre compatta e attenta".

Inzaghi ha poi fatto il punto sulle condizioni di Bastoni: “Speriamo che non sia niente di grave. La dinamica purtroppo è stata sfortunata, speriamo di non perderlo per molto tempo perché per noi è un giocatore molto molto importante". Successivamente a elogiato Ivan Perisic, autore di un’altra ottima prestazione. Il tecnico ha sottolineato il suo stupendo rendimento da inizio stagione.

Infine un commento sulla stagione della sua squadra: “L'Inter è prima in classifica, ha superato il turno in Champions League, ha vinto la Supercoppa ed è in semifinale di Coppa Italia. Posso solo essere contento di questo gruppo, ci sono avversari forti e il cammino è difficile, ma volevamo questa vittoria con tutte le forze contro una Roma che ha ottimi giocatori ed è guidata da un grande allenatore".

In seguito ha parlato ad InterTv dei prossimi impegni ravvicinati contro Napoli e Liverpool: "Mentalmente e fisicamente ci arriviamo bene. A parte i due risultati diversi, le prestazioni sono state molto buone sia stasera che con il Milan. Adesso c'è stato l'infortunio di Bastoni, abbiamo qualche squalifica, ma può capitare: andiamo avanti in un'unica direzione".