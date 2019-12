Inter Roma, nuova tegola per i giallorossi: a rischio Pau Lopez

Pau Lopez a rischio: questa la notizia lanciata oggi dal "Corriere dello Sport", che sottolinea come l'estremo difensore della Roma possa saltare la sfida in programma stasera a San Siro.



Al suo posto con ogni probabilità giocherà Mirante, con il giovane Fuzato pronto a fare le veci di secondo portiere. Pau Lopez ha accusato un problema muscolare durante la sessione di allenamento pre-match contro l'Inter, con il forfait dato ieri mattina.



Nuova tegola per i giallorossi, che probabilmente faranno a meno di lui in vista del grande appuntamento che aprirà la quindicesima giornata di Serie A. Probabile anche la presenza di Cardinale come terzo in panchina.