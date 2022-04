Inter-Roma, Mourinho e il ritorno Special. Quel coro e la sua reazione

Inter-Roma è stata una gara senza storie in campo, e bellissima sugli spalti.

Un San Siro gremito ha trascinato la formazione di Inzaghi (qui le dichiarazioni post-gara del tecnico nerazzurro) ad un successo che potrebbe risultare decisivo nella lotta per lo Scudetto. C'era un tema nel tema, ieri, al Meazza. Il ritorno di José Mourinho ha affascinato, ed emozionato, lui e i sostenitori nerazzurri. Il Corriere dello Sport rimarca la giornata del portoghese, sconfitto in campo ma mai dimenticato dal popolo dell'Inter.

"Il ritorno a San Siro per Mourinho sarà sempre Special", avverte il sito del quotidiano romano. "Fin dal riscaldamento delle due squadre nel pre partita al termine del match non sono mancati gli applausi e i cori della Curva Nord e di tutto San Siro per Mourinho, sempre rispettato nonostante adesso sia sulla panchina della rivale Roma".

C'è di più. "Al 73' tutto lo stadio ha cominciato a intonare cori per Lo Special One che in piedi davanti a bordocampo ha alzato un braccio in segno di saluto", la descrizione del comportamento del tecnico. Una serata da brividi, in cui tutto - e non solo per il risultato - è andato per il verso giusto. Le parole di Dumfries (che esalta i tifosi), clicca qui.