Inter-Roma, le ultimissime dall'infermeria: come stanno Perisic e Caicedo

Inter-Roma si avvicina sempre più.

Archiviata la sconfitta nel Derby (qui l'analisi della gara) la squadra allenata da Simone Inzaghi dovrà subito affrontare un big match. Martedì andrà in scena Inter-Roma, quarto di finale di Coppa Italia. Per i nerazzurri vietato sbagliare, soprattutto dopo il brutto tonfo in campionato che potrebbe aver riaperto la corsa Scudetto. Inzaghi è chiamato a vincere obbligatoriamente e passare alle semifinali. Di fronte ci sarà Mourinho, grande ex del match, che proverà a battere la sua amata Inter. Dall'infermeria nerazzurra arrivano novità importanti, soprattutto su due elementi cari ad Inzaghi: Ivan Perisic e Felipe Caicedo.

Per quanto riguarda l'esterno croato, nulla di preoccupante. L'ex Bayern contro il Milan è uscito anzitempo a causa di un indurimento al polpaccio. Secondo quanto svelato da Sky Sport non verrà nemmeno sottoposto ad accertamenti, e la sua eventuale assenza nel match contro la Roma di Coppa Italia di martedì sarà soltanto per turnover. Mentre per quanto riguarda Caicedo, non arrivano notizie sul suo recupero e resta dunque in dubbio. Spetterà ad Inzaghi decidere se portarlo in panchina o non rischiare ricadute e lasciarlo a casa. Dunque in attacco dovrebbe toccare al grande ex Edin Dzeko con Alexis Sanchez candidato principale al ruolo di seconda punta, con Lautaro che si accomoderà in panchina.

Per i giallorossi arrivano notizie importanti dall'allenamento di oggi. Lorenzo Pellegrini è tornato in gruppo e sarà disponibile a San Siro tra due giorni, come riportato in precedenza. Dunque Mou ritrova un titolarissimo che andrà a completare il centrocampo titolare del 3-5-2 dei giallorossi.