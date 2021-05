Inter-Roma, le probabili formazioni: ballottaggio Lautaro-Sanchez, Dzeko in vantaggio su Mayoral

Domani sera ai affronteranno a San Siro Inter e Roma, match valido per la 36esima giornata di campionato. I nerazzurri scenderanno in campo da campioni d'italia ma non faranno sconti mentre i giallorossi tenteranno di vincere per non farsi scivolare dalle mani il settimo posto che garantirebbe la qualificazione in Conference League.

Secondo le indiscrezioni raccolte da TUTTOmercatoWEB, Conte ha deciso di non ricorrere ad un turnover pesante come fatto nella gara contro la Sampdoria. Dunque è probabile che scenderanno in campo gli 11 titolari con la BDS in difesa, Perisic e Hakimi sulle fasce, Brozovic in cabina di regia, Eriksen e Barella come mezz'ali. Ritorna anche Lukaku che potrebbe far coppia con Sanchez, favorito su Lautaro.

Fonseca vuole riproporre la difesa a 4 che si è vista contro il Manchester United in Europa League, con Kumbulla e Mancini centrali e Karsdorp e Bruno Peres come terzini. Sulla mediana torna Villar affiancato da Cristante. Dietro la punta giocherà Mikhitaryan come trequartista e Pedro e Pellegrini sulle fasce. Sarà ballottaggio tra Dezko e Mayoral per la maglia da titolare: al momento pare in vantaggio il bosniaco. Di seguito le probabili formazioni:

INTER (3-5-2) - Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Sanchez, Lukaku.

ROMA (4-2-3-1) - Mirante; Karsdop, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres; Cristante, Villar; Pellegrini, Mikhitaryan, Pedro; Dezko.