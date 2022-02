Inter-Roma, le mosse di Mou: dall'attacco alla gestione di Pellegrini

Inter-Roma, quarti di finale complicati per la squadra di Simone Inzaghi in Coppa Italia.

Detto della probabile formazione nerazzurra (leggi qui), vale la pena capire anche le mosse di José Mourinho, che torna a San Siro da ex illustre. Secondo Sky Sport, Lorenzo Pellegrini è stato regolarmente convocato per la sfida contro i nerazzurri. C’è tuttavia prudenza nello staff della Roma per il rientro in campo del centrocampista: il piano prevede una possibile conferma del centrocampo visto col Genoa, Pellegrini partirebbe in panchina e sarebbe poi utilizzabile a gara in corso per l'ultimo spezzone di partita.

Per il resto, ballottaggio tra Cristante e Veretout per chiudere la mediana con Sergio Oliveira; chance per Vina a sinistra, mentre davanti giocherà Zaniolo, che sarà squalificato in campionato. Con lui può esserci ancora Abraham, avanti nel vis a vis con Eldor Shomurodov.

Ricordiamo che la vincente di questa sfida troverà in semifinale una tra Milan e Lazio, l'altra sfida tra le due città. Un altro derby milanese quindi sarebbe possibile, e sarebbe il terzo stagionale dopo i due in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Sanchez. Allenatore: Inzaghi



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante (Veretout), Mkhitaryan, Viña; Zaniolo, Abraham.