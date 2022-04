Inter-Roma, Inzaghi lancia la sfida ai giallorossi e annuncia un’assenza

Inter-Roma, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i giallorossi decisivo per la lotta scudetto.

Il tecnico nerazzurro ha esordito parlando della squadra avversaria, definendola una delle migliori squadre del nostro campionato allenata da un ottimo allenatore come Mourinho e che sta vivendo un ottimo periodo di forma. La Roma, sottolinea Inzaghi, non perde in campionato dal match contro la Juventus dello scorso gennaio e per questo servirà una grandissima attenzione per batterli.

Domani sera potrebbe essere escluso dall’undici titolare Joaquin Correa dopo alcune partite in cui è partito dall’inizio e fatto molto bene. L’allenatore ha detto di essere ancora in dubbio e che valuterà nelle prossime ore per poi fare le scelte migliori possibili. L’unico indisponibile sarà Arturo Vidal, uscito acciaccato dal derby. A centrocampo dovrebbero dunque essere riconfermati Barella, Brozovic e Calhanoglu, chiamati a dare un ulteriore sforzo ma il tecnico ci ha tenuto ad elogiare anche il lavoro delle 'riserve'.

Inzaghi ha poi parlato dell’alternanza tra Perisic e Gosens e la loro possibile coesistenza: “Stanno benissimo entrambi, contro il Verona hanno giocato insieme con Ivan seconda punta che potrebbe anche giocare a destra. Darmian e Dumfries però stanno facendo molto bene, le scelte non mi mancano"