Inter-Roma, Inzaghi cambia le carte in tavola? La scelta per domani

Inter-Roma, Inzaghi pensa di giocarsi la carta Gosens.

Dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia contro il Milan per 3-0, l'Inter si rituffa sul campionato in una partita molto delicata per tantissimi motivi, da quello emozionale, con il ritorno di Josè Mourinho a San Siro in uno stadio stracolmo pronto ad accoglierlo, a quello della classifica, con i tre punti che per la squadra di Inzaghi sono obbligatori per non interrompere la corsa scudetto sul Milan capolista. Per farlo, Inzaghi, ha ancora qualche dubbio di formazione e proprio il derby, in tal senso, ha dato alcune indicazioni importanti.

Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, l'ingresso di Gosens è stato molto apprezzato da parte del tecnico ex Lazio, sia per il gol che ha definitivamente chiuso la partita, sia per quanto riguarda la decisione della sua prestazione. Ecco perchè l'esterno tedesco potrebbe essere impiegato dal primo minuto contro la Roma al posto di Ivan Perisic diffidato. Una decisione che verrà presa all'ultimo e, se per caso Gosens dovesse sedere ancora in panchina, allora sarà sicuramente titolare nel recupero contro il Bologna.

Capitolo Vidal: il cileno è alle prese con una brutta distorsione dopo un durissimo contrasto con Theo Hernandez. Il giocatore potrebbe recuperare per la sfida contro il Bologna, ma se così non dovesse essere, allora si potrebbe posticipare il suo ritorno nella partita del primo maggio contro l'Udinese. Vedremo per domani quali saranno le decisioni di Simone Inzaghi, in una partita che promette essere davvero molto complicata con un Mourinho che, in questo genere di situazioni, sa essere una vecchia volpe capace di imbrigliare tatticamente l'avversario.