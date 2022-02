Inter-Roma, i dubbi di Inzaghi per la sfida ai giallorossi: la probabile

Inter-Roma,pensa già alla partita di Coppa Italia contro i giallorossi.

Dopo la bruttissima sconfitta subita contro il Milan ieri sera, Simone Inzaghi dovrà riprendere in mano la situazione in casa nerazzurra perchè altri importantissimi impegni sono all'orizzonte, a partire dalla partita di Coppa Italia di martedì alle ore 21, contro la Roma dell'amato ex Josè Mourinho. Una sfida da vincere assolutamente, per passare il turno prima di tutto, ma anche per riscattare parzialmente il derby e presentarsi con il giusto morale ad un'altra importantissima gara, quella di campionato contro il Napoli.

Intanto, proprio per la sfida contro la Roma, secondo quanto riportato dalla redazione de La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha in mente di effettuare un turn-over soft rispetto alla sfida contro i rossoneri di Stefano Pioli. Indisponibili, ovviamente, Joaquin Correa, che dovrebbe tornare tra circa due o tre settimane, e Robin Gosens, oltre a, probabilmente, Felipe Caicedo. I dubbi principali riguardano il reparto offensivo, in cui il più in palla è sembrato essere Sanchez che sicuramente partirà dall'inizio al posto di uno tra Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Dubbio anche sulla fascia sinistra, dove Ivan Perisic, uscito a causa dei crampi, potrebbe essere risparmiato in vista della partita contro il Napoli e al suo posto potrebbe giocare Federico Dimarco. Insomma, dubbi e soluzioni che verranno valutate nella giornata di domani prima di una decisione definitiva. La sconfitta in rimonta nel derby ha fatto molto male, per questo l'Inter deve riprendere il percorso di vittorie a partire dalla Coppa Italia e, poi, anche in campionato.