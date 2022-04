Inter Roma formazioni ufficiali, sorpresa in difesa per Inzaghi

Finalmente diramate le formazioni ufficiali di Inter-Roma.

Direttamente dal sito ufficiale del club nerazzurro, si apprendono le scelte fatte da Simone Inzaghi e Josè Mourinho riguardo i 22 uomini che dovranno scendere in campo dal 1' tra poco più di un'ora. Per tentare di conquistare (almeno per qualche ora) il primato, il tecnico di Piacenza partirà così:

(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

A questo schieramento, lo Special One risponde con:

(3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Veretout, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Entrambi schieramenti propositivi che danno prova di come entrambe le squadre non abbiano affatto intenzione di regalare nulla a nessuno.