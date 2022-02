Inter-Roma formazioni ufficiali: Inzaghi ne cambia quattro rispetto al derby

Inter-Roma, tutto pronto allo Stadio San Siro per la super sfida tra nerazzurri e giallorossi valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Ecco di seguito riportate le formazioni ufficiali:

Simone Inzaghi si affida al solito 3-5-2 ma con qualche cambio rispetto agli 11 sceso in campo nel derby. In porta Handanovici, al centro della difesa spazio a Skriniar con D’Ambrosio e Bastoni ai suoi lati. A destra Darmian preferito a Dumfries mentre a sinistra ci sarà Perisic. A centrocampo ci sono i soliti Barella, Brozovic e Vidal. Novità anche in attacco con Sanchez al posto di Lautaro al fianco del grande ex Dzeko.

Mourinho schiera il 3-4-1-2 con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. Sulle fasce Karsdrop e Vina. In mediana Veretout con e Oliveira con Mkhitaryan a supporto della coppia d’attacco composta da Zaniolo e Abrham.

Inter (3-5-2) - Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Roma (3-4-1-2) - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, S. Oliveira, Veretout, Viña; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. Allenatore: José Mourinho.