Inter Roma, Fonseca recupera una pedina in attacco

Fonseca sorride: in vista del grande appuntamento di stasera tra Inter e Roma il tecnico giallorosso recupera una pedina fondamentale nel reparto offensivo.



Secondo quanto riferito da "Sky Sport" l'allenatore della Roma avrebbe l'intenzione di schierare dal primo minuto Edin Dzeko, dopo che quest'ultimo è tornato ad allenarsi in gruppo alla vigilia della sfida di San Siro.



Aumentano quindi le probabilità di vedere il bosniaco titolare contro i nerazzurri, possibile il suo impiego nel tridente d'attacco. Dzeko si appresterebbe a sfidare quindi il club che l'ha cercato in estate. Dopo aver accusato un attacco influenzale, il calciatore dovrebbe quindi essere pronto per la partita di stasera.