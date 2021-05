Inter-Roma, Fonseca: “Mi aspetto una partita difficile. Recuperati 3 giocatori”

Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per presentare il big match di domani sera Inter-Roma. I giallorossi, reduci dalla vittoria contro il Crotone, sono obbligati a vincere per difendere un posto nella prossima edizione dell'Europa League dall'assalto del Sassuolo. Di seguito riportate le parole del tecnico del club capitolino:

"L'Inter è una grandissima squadra, devo fargli i complimenti per lo scudetto. In questo momento non hanno pressioni e questo può essere pericoloso vista la loro qualità. In ogni momento abbiamo visto un'Inter molto forte e lo sarà anche domani, mi aspetto una partita molto difficile".

"Formazione? Il 4-2-3-1 è il modulo che mi piace di più, ma non lo abbiamo attuato perchè fino a marzo la squadra ha fatto bene con un altro sistema. Poi ci sono stati infortuni e non abbiamo avuti grandi possibilità di cambiare. Vediamo cosa succederà nelle prossime partite.

“Ora voglio continuare con il centrocampo a 3 e se Mancini giocherà in mezzo al campo nelle prossime partite ancora non lo so. Posso dire che domani giocherà da difensore centrale. Infortunati? Recuperiamo El Shaarawy, Bruno Peres e Villar. Sono a disposizione per aiutare la squadra".