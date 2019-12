Inter Roma, falso allarme Lukaku: il belga sarà titolare

Romelu Lukaku dovrebbe partire titolare contro la Roma: il belga, colpito da un leggero attacco influenzale, sarebbe comunque pronto a scendere in campo stasera nel grande appuntamento della Serie A.



A riferirlo è "Radio Radio" che sottolinea come il centravanti nerazzurro abbia recuperato in vista del match contro i giallorossi allenati da Fonseca. Scampato pericolo con Conte che potrà contare sul suo pupillo.



La Roma, nel suo organico, recupera Edin Dzeko: il bosniaco si è allenato col resto del gruppo e prenderà parte alla spedizione milanese. Lukaku e Dzeko sono le stelle più attese, per un duello in attacco con i riflettori puntati sui due calciatori con un passato in Premier.