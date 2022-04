Inter-Roma, Dumfries esalta i tifosi e dice la sua sullo Scudetto

Inter-Roma è stata una partita ricca di emozioni.

Simone Inzaghi vince e stra vince lo scontro diretto con Mourinho, che torna a San Siro da avversario. Un netto 3-1 a favore dei nerazzurri che gli permette di continuare a coltivare il sogno Scudetto. La Roma ha creato tanto ma si è trovata di fronte una squadra preparata e soprattutto cinica. I 3 gol arrivati tutti nei primi 52 minuti dimostrano la qualità offensiva della squadra di Inzaghi, che però spesso negli ultimi mesi è mancata. Uno dei migliori in campo è stato Denzel Dumfries, infatti il terzino olandese con un tiro chirurgico apre le danze segnando il primo gol della serata interista. Intervistato ai microfoni di DAZN al termine dei novanta minuti si è detto felice per la vittoria.

Queste le sue parole sul match: "Non è stato facile, la Roma ha giocato una buona partita e stava molto bene. Sapevamo fosse difficile vincere oggi". Insomma, una Roma da non sottovalutare e soprattutto difficile da affrontare. Ha poi parlato del suo rapporto con i tifosi e con San Siro: " Mi sento bene a San Siro, mi piacciono moltissimo i tifosi". Ha aggiunto poi: "Calcio a D'ambrosio nei festeggiamenti? Mi trovo benissimo con lui, mi ha aiutato tantissimo ad ambientarmi". Alla fine però si è lasciato scappare anche qualche parola sulla lotta allo Scudetto: "Concentriamoci sulla prossima partita, step by step, dobbiamo continuare così".

La palla ora passa a Milan e Napoli che dovranno cercare di tenere il passo di un'Inter che vola verso il secondo Scudetto consecutivo, e non sarà facile fermarla.