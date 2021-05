Inter-Roma, designato l’arbitro del match di mercoledì sera

Gli uomini di Antonio Conte scenderanno nuovamente in campo mercoledì sera allo Stadio San Siro contro la Roma per il trentaseiesimo turno di campionato.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A affidando il match Inter-Roma a Daniele Chiffi, della sezione di Padova. Il direttore di gara avrà come assistenti Imperiale e Bresmes. Il Quarto Uomo dell'incontro sarà Prontera. Al VAR Pairetto con Di Iorio come assistente.

L’arbitro veneto ha diretto i nerazzurri per due volte in questa stagione: in occasione del successo casalingo contro il Genoa (3-0) e nel pareggio esterno contro lo Spezia (1-1).