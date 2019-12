Inter Roma, Conte si esprime in conferenza stampa

Antonio Conte ha rilasciato le seguenti dichiarazioni prima del match contro la Roma. Ecco le sue parole in conferenza stampa in vista dell'incontro di domani.



Su Lautaro: “Mi piacerebbe che si parlasse di tutta la squadra, non è giusto parlare solo di un singolo anche per rispetto di tutti gli altri”.



Sulla crescita: “Noi dobbiamo cercare di continuare a lavorare. Ci sono dei margini di miglioramento, sicuramente penso che ci sono state situazioni che ci hanno fatto spingere forte. Non possiamo pensare di tenere l’acceleratore a mezza via. Non possiamo permettercelo”.



Su Fonseca e la Roma: “Penso che stia dimostrando di essere un grandissimo allenatore. E’ inevitabile che quando arrivi in Italia conosci un calcio molto tattico che ha squadre che studiano gli avversari. Lui è stato bravo a portare la sua idea adattandosi qui. La Roma è un’ottima squadra, ha un organico competitivo e giovani prospetti. Non mi concentro su un singolo giocatore. La Roma ha un allenatore e un organico pronti per competere”.