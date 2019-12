Inter Roma, Conte: "Devi fare gol, dobbiamo essere più cattivi"

L'analisi di Antonio Conte al termine del match. Il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole: "Quando parlate di possesso palla, vai a vedere la partita e vedi che Mirante è il migliore in campo. Non penso che oggi abbiamo rischiato contro un'ottima squadra come la Roma. Grande merito ai ragazzi che hanno dato tutto. Sono partite che devi fare gol, abbiamo portato la Roma all'errore. Dobbiamo essere più cattivi sotto rete e potevamo portare a casa i tre punti. I giocatori hanno dato tutto quello che potevano dare".

Continua Conte: "Candreva? Non lo so come sta. Pensiamo a riposare, non mi va di parlare di giocatori infortunati o no. Ci aspetta una partita contro il Barcellona, chi scenderà in campo darà l'anima".