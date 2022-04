Inter-Roma, buone notizie per Bastoni ma si ferma un centrocampista

Inter-Roma, archiviata la vittoria nel derby di Coppa Italia i nerazzurri sono già al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro la Roma del grande ex Jose Mourinho.

I nerazzurri sono obbligati a vincere per restare in corsa per lo scudetto e tentare il sorpasso in vetta alla classifica mercoledì prossimo nel recupero contro il Bologna. Simone Inzaghi sembra intenzionato a schierare il miglior undici possibile e potrà contare anche su Alessandro Bastoni, sostituto nel secondo tempo del match contro il Milan. Nessuna lesione difensore, riporta la Gazzetta dello Sport, ma soltanto crampi. Davanti ad Handanovic, dunque, dovrebbe ricomporsi il solito trio con l’ex Atalanta, Skriniar e De Vrij.

Problemi invece per Arturo Vidal che salvo colpi di scena non dovrebbe essere a disposizione per la sfida contro i giallorossi. Il cileno avrebbe rimediato una distorsione alla caviglia dopo l’intervento subito da Theo Hernandez e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Ieri il centrocampista ha svolto un lavoro personalizzato e resta in forte dubbio. In mezzo al campo dovrebbero esserci ancora Barella, Brozovic e Calhanoglu. Sulla fascia destra torna titolare Dumfries con l’insostituibile Perisic a sinistra. In attacco solito ballottaggio per chi giocherà al fianco di Lautaro tra Correa e Dzeko, con il bosniaco e grande ex della partita al momento favorito.