Inter-Roma, ancora pochi istanti all'inizio della partita a San Siro.

Ancora campionato per l'Inter che, dopo la grande vittoria per 3-0 nel derby contro il Milan, che sicuramente ha dato tantissimo morale, dovrà vedersela contro una delle squadre più in salute del campionato come la Roma. Partita dai grandi temi, soprattutto quello del ritorno di Josè Mourinho nella sua casa, quello stadio San Siro che lo ha incoronato a re nerazzurro e che, sicuramente, farà riaffiorare tantissimi ricordi alla sua mente. Ma nei novanta minuti, le emozioni verranno messe da parte e sarà battaglia, perchè dopo due sconfitte contro l'Inter, lo Special One farà di tutto per portare a casa i tre punti per ambire ancora alla zona Champions. Dal canto suo, Simone Inzaghi, non può permettersi di fare calcoli per non perdere ulteriore distacco dal Milan capolista.

Di seguito, le scelte ufficiali dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

All. Josè Mourinho.