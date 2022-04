Inter-Roma 3-1: nerazzurri da sballo contro i giallorossi

93' - Finisce qui la partita

87' - Ammonito Calhanoglu

85' - Gol Roma! Cross dalla sinistra per Mkhitaryan che la mette sotto l'incrocio

81' - Esce Lautaro Martinez ed entra Sanchez

79' - Esce Oliveira ed entra Bove

78' - Ammonito Oliveira

77' - Escono Abraham e Zalewski ed entrano Shomurodov e Vina

74' - Occasione Inter! Karsdorp fa un retropassaggio assurdo per Rui Patricio che ci mette una pezza su pressing di Correa

71' - Altri due cambi per Inzaghi: escono Brozovic e Perisic ed entrano Gagliardini e Gosens

62' - Per l'Inter escono Dzeko e Dimarco per Correa e Bastoni. Per la Roma escono El Shaarawy e Pellegrini per Carles Perez e Veretout

50' - Lautaroooooooo! Angolo di Calhanoglu e stacco imperioso del Toro che insacca

46' - Occasione Roma! Pellegrini penetra in area e prova a metterla in mezzo, ma Dimarco manda in angolo

45' - Inizia il secondo tempo a San Siro

Inter che conduce la partita per 2-0. I nerazzurri che quando decidono di aumentare il ritmo diventano inarrestabili e le azioni dei due gol lo dimostrano ampiamente. Roma che pressa bene, ma si scioglie troppo presto. Grandissima azione per il gol di Dumfries, mentre è splendida la giocata di Brozovic che porta al raddoppio nerazzurro. A breve, la seconda parte della partita

45' - Finisce qui il primo tempo

44' - Occasione Inter! Perisic serve Dimarco che la mette in mezzo per Dumfries, il cui colpo di testa va fuori di pochissimo

40 - Brooozoooooviiiiic! Perisic serve il profondità il connazionale che con una sterzata beffa la difesa giallorossa e scarica il tiro in rete

35' - Ammonito Mancini per proteste

29' - Dumfriiiieeeees! Grande azione nerazzurra con tutti tocchi di prima, poi Calhanoglu lancia Dumfries in profondità che insacca

28' - Occasione Roma! Punizione di Pellegrini, Mancini svetta su de Vrij e manda fuori di pochissimo

17' - Occasione Inter! Calhanoglu prova il destro secco da fuori, ma Rui Patricio fa il miracolo

6' - Dimarco ci prova su punizione, ma il pallone è debole

1' - Inizia la partita a San Siro

Inter-Roma, ancora pochi istanti all'inizio della partita a San Siro.

Ancora campionato per l'Inter che, dopo la grande vittoria per 3-0 nel derby contro il Milan, che sicuramente ha dato tantissimo morale, dovrà vedersela contro una delle squadre più in salute del campionato come la Roma. Partita dai grandi temi, soprattutto quello del ritorno di Josè Mourinho nella sua casa, quello stadio San Siro che lo ha incoronato a re nerazzurro e che, sicuramente, farà riaffiorare tantissimi ricordi alla sua mente. Ma nei novanta minuti, le emozioni verranno messe da parte e sarà battaglia, perchè dopo due sconfitte contro l'Inter, lo Special One farà di tutto per portare a casa i tre punti per ambire ancora alla zona Champions. Dal canto suo, Simone Inzaghi, non può permettersi di fare calcoli per non perdere ulteriore distacco dal Milan capolista.

Di seguito, le scelte ufficiali dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

All. Josè Mourinho.