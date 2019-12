Inter Roma, 0-0 primo tempo: che occasioni per Lukaku e Brozovic

E' 0-0 al termine del primo tempo tra Inter e Roma. Nel big match che si sta giocando a 'San Siro' i nerazzurri hanno sciupato due grandi occasioni da rete. La prima capita sul sinistro di Lukaku ad inizio partita, ma il tiro a giro da ottima posizione, dopo l'errore in disimpegno dei giallorossi, vede l'ottima parata di Mirante.

La Roma tiene il possesso palla nella fase centrale del tempo e crea una grande occasione con Zaniolo, ma il sinistro del centrocampista è troppo centrale e Handanovic para in due tempi.

Nel finale di tempo l'Inter torna alla carica e spreca altre due grandi occasioni, prima con Vecino che da ottima posizione non calcia ma cerca l'assist per Lukaku, poi con Brozovic che da pochi metri calcia di destro alto sopra la traversa. Un match che poteva vedere la squadra di Conte avanti di almeno una rete ma troppa imprecisione dei nerazzurri in zona gol.