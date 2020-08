Inter, ritorno di Perisic e Nainggolan ancora possibile? La situazione

Non solo la questione allenatore, in casa nerazzurra continua a tenere banco anche il futuro di Ivan Perisic e Radja Nainggolan. Entrambi i giocatori sono reduci da un’ottima stagione e sembrerebbero destinati a tornare in nerazzurro alla scadenza dei prestiti.

Il croato, in prestito al Bayern Monaco, ha disputato un’ottima stagione in Baviera mettendo a segno 8 gol e servendo 10 assist. Il club bavarese avrebbe intenzione di acquistarlo a titolo definitivo, ma non sarebbe disposto ad accontentare la richiesta da poco meno di 20 milioni di euro fatta dai nerazzurri. Nainggolan, invece, è rinato in questa stagione con la maglia del Cagliari in cui ha realizzato 6 gol e 7 assist. Il club sardo sarebbe pronto a trattenerlo, ma l’ingaggio e il prezzo del cartellino sarebbero al momento fuori dalla portata dei sardi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la loro permanenza in nerazzurro, sarebbe legata alla questione allenatore. Se Antonio Conte, dovesse restare in nerazzurro sarebbe disposto a valutare nuovamente i calciatori in ritiro ed eventualmente concedergli una nuova chance.