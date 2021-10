Inter, ristrutturare il Meazza? La risposta definitiva di Scaroni

Inter: il Meazza non sarà ristrutturato.

La conferma arriva direttamente da Paolo Scaroni. Il presidente del Milan, tramite un'intervista concessa i microfoni di Radio 24 nel corso del programma di 'Tutti Convocati' ha dichiarato che il progetto per la costruzione di un nuovo impianto procederà. La vittoria del sindaco, Giuseppe Sala, è una notizia fondamentale soprattutto per questo motivo. In questo articolo troverete altri dettagli.

Costruire nuovi impianti, secondo Scaroni, è fondamentale per aiutare la Serie A a salire di livello. Un'ambizione dettata in particolar modo da motivi economici, infatti, i club che giocano in Europa incassano circa 100 milioni di euro dagli stadi, rispetto ai 35 milioni del Milan. Soltanto in questo modo sarà possibile ridurre il club con i club che svolgono, anche per questo, un mercato diverso grazie al maggior potere di cassa. Bisognerebbe anche sbrigarsi dopo i pessimi bilanci che le società hanno evidenziato a causa della pandemia.

Il presidente dei rossoneri, poi, spegne gli entusiasmi dei tifosi che avrebbero voluto una ristrutturazione del Meazza. Procedere con interventi e cantieri nell'area di San Siro è impossibile perché sia Inter che Milan sono sempre impegnate considerati gli impegni in programma ogni tre giorni. Affinché questa soluzione sia fattibile, servirebbe uno stadio in grado di accogliere 50 mila persone per consentire agli operai di procedere con sicurezza e tranquillità. Al momento non esistono impianti in città in grado di soddisfare tale capienza. Pertanto la costruzione del nuovo stadio è l'ambizione che accomuna gli interessi di Milan ed Inter. In questo articolo potrete leggere le idee di Scaroni sul nuovo stadio.