Inter, rinviate le nazionali sudamericane. In quattro resteranno a Milano

Inter, la Conmebol ha deciso di rinviare gli incontri validi per le qualificazioni delle nazionali sudamericane previste in questo mese. Lautaro Martinez, Arturo Vidal, Alexis Sanchez e Matias Vecino, i quattro giocatori sudamericani dell’Inter, non partiranno dunque per i propri impegni con le nazionali. Il motivo è palese, ed è da ricollegare alle problematiche legate all’emergenza Coronavirus.

Un’ottima notizia dunque per i nerazzurri e per Antonio Conte che potrà avere tre dei suoi uomini principali a disposizione, senza dover aspettare la vigilia del match successivo di campionato per riabbracciarli.

Convocato invece in mattinata Stefan De Vrij dalla sua Olanda, come da previsioni, in vista di un triplo impegno verso Qatar 2022 contro Turchia, Lettonia e Gibilterra. Con lui anche lo juventino De Ligt, l'atalantino De Roon e Kevin Strootman del Genoa.