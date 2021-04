Inter, rinnovo vicino per Lautaro: i dettagli del nuovo contratto

Ore frenetiche in casa nerazzurra. Conte e i suoi uomini lavorano sul campo per conquistare il 19esimo scudetto della storia nerazzurra. Nel frattempo Zhang, tornato ieri mattina a Milano, sta tenendo incontri in sede per chiarire la situazione e indicare le prossime mosse da eseguire sul piano societario.

L'arrivo del patron dell'Inter pare che abbia già mosso alcune situazioni "congelate" da tempo. Come il rinnovo di Lautaro Martinez. Quest'oggi, durante la consueta puntata odierna di Sportmediaset, Simone Malagutti ha spiegato nel suo servizio che il rinnovo di Lautaro è pronto per essere firmato nei prossimi giorni.

Il contratto in arrivo prevede un ingaggio di 5 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi. Sarà anche rimossa la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. L'accordo raggiunto tra el Toro, insieme al suo nuovo agente Alejandro Camano, lo stesso di Hakimi, e la società stabilisce che il giocatore sarà legato ai nerazzurri fino al 2024.