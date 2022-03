Inter, rimonta possibile contro il Liverpool? Le parole di Dumfries

Inter, Denzel Dumfries crede nella rimonta.

L'esterno olandese è già molto concentrato in vista della partita di questa sera contro il Liverpool, partita in cui, dopo la sconfitta dell'andata per 2-0, l'Inter dovrà fare una vera e propria impresa ad Anfield per poter passare gli ottavi di finale. Intanto, prima della sfida, lo stesso Dumfries ha parlato ai microfoni di Inter TV, testimoniando come la squadra creda moltissimo nella possibilità di poter far bene e di poter avanzare ancora in campo europeo, anche se l'avversario sembra proibitivo.

Dumfries ha ammesso che la squadra vuole passare il turno e ha tanta fiducia nei propri mezzi per cercare l'impresa, dando il massimo e cercando di fare meglio della sfida d'andata, in cui, nonostante la bella prestazione, il risultato non è arrivato. Vedremo come i ragazzi di Simone Inzaghi approcceranno la partita che, al di là delle intenzioni, è molto complicata contro una delle compagini più complete e più forti d'Europa, di sicuro le intenzioni di fare qualcosa di importante ci sono, ma dovranno essere mostrate sul campo.

Il Liverpool, dal canto suo, schiera la miglior formazione possibile e cercherà di chiudere il discorso e di conquistarsi definitivamente l'accesso ai quarti di finale di Champions League. Anfield chiama e l'Inter deve comunque dare delle risposte a sè stessa, dopo la vittoria contro la Salernitana, per aver sempre maggiore consapevolezza nei propri mezzi e affrontare nel migliore dei modi il prosieguo della stagione con un campionato in cui la squadra ha l'ambizione di arrivare alla vittoria del tricolore.