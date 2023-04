Inter, rimane la squalifica per Lukaku: la reazione e il comunicato nerazzurro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/04/2023

Inter, la Corte d’Appello della FIGC non toglie la squalifica a Romelu Lukaku. Dopo i fatti dell’Allianz Stadium, nella partita d’andata di Coppa Italia, era stata comminata la squalifica per una giornata a Lukaku, per l’esultanza polemica causata da cori e ululati razzisti da parte della Curva della Juventus. Qualche giorno fa, specie dopo l’annullamento della sanzione della chiusura della Curva juventina, il club nerazzurro ha fatto ricorso contro la decisione.

Oggi era attesa una risposta, che, però, e in maniera clamorosa, è stata negativa. L’Inter si stringe attorno al proprio giocatore e critica la decisione presa attraverso un comunicato. Un’altra – l’ennesima – occasione persa del nostra calcio che continua a fare figuracce in terra proprio, ma anche all’estero.

Ecco il comunicato della società nerazzurra: “La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC ha oggi confermato la squalifica di Romelu Lukaku, che non potrà così partecipare alla semifinale di Coppa Italia Frecciarossa di mercoledì prossimo.

FC Internazionale Milano sente di dover rinnovare la vicinanza e il sostegno al proprio calciatore e manifesta il grande dispiacere nel prendere atto che la vittima è diventata l’unico colpevole”.