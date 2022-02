Inter, ricorso per le squalifiche di Bastoni e Inzaghi? Marotta fa chiarezza

Inter, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset a pochi minuti dal fischio di inizio del match contro la Roma.

L’amministratore delegato nerazzurro ha commentato la decisione del giudice sportivo di squalificare Alessandro Bastoni per due turni e Simone Inzaghi per uno a causa di espressioni ingiuriose e irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara. Ecco di seguito riportate le sue parole: Ricorso per le squalifiche? Analizzeremo bene il referto, ma dobbiamo essere bravi a gestire anche i momenti di sconforto. Dobbiamo migliorare anche in questi momenti. In ogni caso le squalifiche non devono essere un alibi".

I nerazzurri potrebbero essere costretti infatti a fare a meno dell’allenatore e del difensore per il prossimo impegno di campionato contro il Napoli. La società interista potrebbe dunque presentare un ricorso per provare a riaverli a disposizione, si attendono novità entro i prossimi giorni.