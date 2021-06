Inter, ricavi Champions: i dati parlano chiaro, la situazione non è…

Ricavi Champions League: quanto incasserà l'Inter? A questa domanda ha risposto Calcio e Finanza che con un articolo molto dettagliato, analizzando i documenti ufficiali dell'UEFA, è riuscito a stimare le entrate non solo del club nerazzurro, bensì anche quelle degli altri club italiani impegnati nella prossima edizione - stagione 21/22 - della competizione.

La CL 21/22 varrà all'incirca 2 miliardi di euro - cifra che verrà ridistribuita ai vari club dalla fase a gironi in avanti (1,950 miliardi la cifra standard nel triennio 2018/21) - alla quale però dovrà essere detratta una quota a seguito dell'impatto della pandemia. Ciononostante il sito riporta: "Anche per la prossima edizione, la certezza saranno i 15,64 milioni di euro (in leggero aumento) garantiti dalla partecipazione alla competizione per ciascun club".

Una delle italiane già certa di quanto andrà ad incassare è la Juventus che - sulla base del ranking storico/decennale - incasserà una cifra intorno ai 30,7 milioni di euro ovvero il doppio dell'Inter. Infatti i nerazzurri, ipotizzando i ricavi minimi, andrebbe a percepire una cifra intorno ai 15,9 milioni di euro inferiore anche a quella del Milan che dovrebbe assestarsi sui 17 milioni di euro. Chi incasserà di meno, in base al piazzamento, potrebbe essere l'Atalanta che nel peggiore dei casi percepirà 2,3 milioni di euro.

Queste cifre, prosegue Calcio e Finanza, andranno poi implementate con la quota del market poll - per il quale la UEFA ha stanziato 300,3 milioni di euro da dividere sulla base del valore del mercato televisivo - che sarà suddivisa in due fasi: "Una prima metà viene distribuita sulla base della performance nel campionato nazionale precedente (Inter 40%, Milan 30%, Atalanta 20% e Juventus 10%). La seconda metà viene invece distribuita in base al numero di partite giocate da ciascun club nella UEFA Champions League 2021/22". In sintesi, considerando anche quest'ultimo introito, i bianconeri incasserebbero una cifra vicina ai 46 milioni, con a ruota il Milan (circa 33), l'Inter a 31,5 e l'Atalanta a meno di 18 milioni.