Inter: ricavi boom da diritti TV e sponsor

Inter Media and Communication, la società che si occupa delle entrate commerciali ha reso noto ieri i dati di bilancio del periodo di 9 mesi chiuso al 31 marzo scorso. Ne parla diffusamente il sito Calcio e Finanza.it che analizza i numeri delle entrate nerazzurre che continuano la loro crescita esponenziale. “Nel periodo 1 luglio 2018 – 31 marzo, il club nerazzurro ha totalizzato ricavi da sponsor e tv per 229,96 milioni, in forte crescita rispetto ai 156,57 milioni dello stesso periodo della stagione 2017-2018.”

Gli sponsor passano da 60,12 a 91,07 milioni mentre i diritti televisivi da 96,4 a 138,7 milioni. Se nella prima voce è determinante l’effetto Suning e la capacità di attrazione che il marchio nerazzurro ha conquistato grazie al gruppo di Mr.Zhang specie nei mercati orientali, la seconda risente dei benefici relativi agli introiti della partecipazione alla Champions League. Proprio la visibilità internazionale legata alla Champions, ha permesso all’Inter di aumentare anche i ricavi da Pirelli per la sponsorizzazione della maglia da 7,5 a 10 milioni nonché lo sponsor tecnico Nike che ha versato nelle casse 7,5 milioni di euro rispetto ai 2,8 del periodo precedente. “In forte crescita invece i ricavi da sponsorizzazioni con partner cinesi e asiatici, passate da 39,2 milioni circa dei nove mesi 2017-2018 a 64,7 milioni nel periodo 1 luglio 2018 – 31 marzo 2019.”

Per quanto attiene i diritti tv, anche in questo caso la Champions ha garantito frutti copiosi alla società nerazzurra. 42,5 milioni di euro per l’esattezza, composti da 14,5 per la fase a gironi, 17,7 per il renkong storico, 7,8 per le performances e 2,5 collegati alla prima parte del market pool.