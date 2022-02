Inter, rialzati! Cosa succede adesso in campionato

Inter, perdere una partita è lecito, perdere la testa no.

Dopo la sconfitta rimediata nel derby di ieri contro i cugini rossoneri, l’Inter passa probabilmente il momento più complicato dal punto di vista mentale dall’inizio del campionato. I nerazzurri hanno disputato un’ottima gara per 70 minuti come sottolineato anche da Simone Inzaghi, salvo poi sciogliersi come neve al sole nella restante parte del match.

L’Inter ha la grande colpa di non aver chiuso la partita quando poteva, lasciando ai cugini rossoneri la possibilità di rientrare in partita sfruttando quelle due singole opportunità che hanno saputo capitalizzare al massimo, complici anche decisioni dubbie ed errori individuali. Adesso l’importante sarà gettarsi tutto alle spalle e pensare, fin da subito, ai prossimi impegni in calendario.

I nerazzurri infatti già mercoledì affronteranno la Roma in Coppa Italia, per poi andare a Napoli per sfidare i partenopei in una partita chiave per il prosieguo del campionato. Senza poi dimenticare l’ottavo di finale di Champions League in programma il 16 febbraio contro il Liverpool, una partita che tanto dirà sulle ambizioni europee della squadra di Simone Inzaghi e che potrà fornire grandi indizi sulla tenuta mentale di una squadra che, fino a ieri, era stata praticamente perfetta e che adesso si ritrova (Lazio esclusa) a dover fare i conti con il primo vero passo indietro.

Ieri l’Inter avrebbe potuto terminare il primo tempo con un punteggio ben più ampio dello striminzito 1-0, ma come spesso accade, non capitalizzando quando serve ci si espone ad episodi che non sempre si riescono a gestire. Testa alta, nerazzurri, poiché una battuta d’arresto non è sintomo di debacle.