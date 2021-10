Inter, retroscena su Dumfries: Inzaghi esalta l'esterno olandese

Inter sorpresa dall'esterno dell'Olanda. L'ex allenatore della Lazio lo esalta alla vigilia del match di Roma.

Denzel Dumfries è arrivato a Milano con la pesante eredità di Hakimi sulle spalle. Non ha ancora lasciato il segno in campo in maniera decisiva, ma nelle ultime settimane sta iniziando ad ingranare. Proprio come il marocchino, anche l'ex capitano del PSV nei suoi primi mesi in nerazzurro ha avuto diverse difficoltà. Adesso invece potrebbe arrivare il momento della svolta. Simone Inzaghi in conferenza stampa, come riportato precedentemente, ha parlato di Dumfries.

Il tecnico, alla domanda sulla situazione "dell'apprendimento" dell'olandese ha dato una risposta chiara: "E' avanti, pensavo che avrebbe impegnato di più per problemi di lingua. Invece è un ragazzo che ascolta, che si impegna e che ha già fatto più della metà dei minuti a disposizione. Sono contento e soddisfatto. Più passerà il tempo e più imparerà la lingua più migliorerà". Piccolo retroscena sull'ex PSV. Atteggiamento fuori dal campo da premiare per un calciatore che in patria e con la maglia della propria nazionale ha dimostrato già tanto e ora punta a prendersi l'Inter. Dumfries ha già la fiducia del tecnico. Fin qui appena 8 presenze per lui (6 in campionato e 2 in Champions League) ed un solo assist (in Serie A contro il Bologna), per un totale di 357 minuti con la maglia nerazzurra.

Per Dumfries c'è però da superare ancora la concorrenza di Darmian. Ballottaggio in vista di Lazio-Inter, nonostante l'ex PSV sia andato in gol con l'Olanda contro Gibilterra. Inzaghi potrebbe preferirgli ancora l'italiano ex United. Qui la probabile formazione dell'Inter nel match di domani.