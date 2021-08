Inter, retroscena Eder: "Handanovic mi ha detto che non è come in Cina"

INTER - Eder, dopo le tante critiche rivolte alla famiglia Zhang per quanto accaduto in Cina, ha svelato che la situazione in Italia è completamente diversa. A confermarlo è stato proprio il capitano dei nerazzurri, Samir Handanovic,

“Quando è finito il campionato non ci hanno dato nessuna spiegazione, non ci hanno mai risposto ai messaggi. Potevano anche dirci 'siamo in difficoltà, vi paghiamo tra cinque o dieci anni'. Loro dovevano iniziare a vendere per fare soldi: quando ho iniziato a vedere gli addii di Conte prima, e poi di Oriali, non volevo che succedesse all'Inter quello che è successo a noi, anche se il paragone è difficile.Ho sentito Handanovic, ha detto che la situazione all’Inter è diversa, non è come in Cina, è tutto tranquillo.” Ha rivelato l'ex Sampdoria, adesso in forza al San Paolo.