Inter, retroscena di mercato: sfumato un colpo per problemi economici

Inter, nella giornata di ieri è stata riportata la notizia secondo la quale i nerazzurri avrebbero tentato il colpo Insigne in estate. Questa mattina Tuttosport ha svelato un nuovo retroscena, riguardante questa volta il ruolo del portiere. Secondo il quotidiano torinese infatti la società stava ragionando sull'erede di Samir Handanovic, che non ha più la carta d'identità dalla sua e che in alcune occasioni si concede qualche distrazione.

Il nome caldo era quello di Musso, che veniva da ottime stagioni con la maglia dell'Udinese. Per l'argentino le richieste erano alte da parte della società friulana, e per questo la trattativa si annunciava complicata. La crisi economica conseguente alla pandemia ha fatto si che per l'Inter è stato impossibile anche fare un tentativo.

A quel punto su Musso è piombata l'Atalanta, che aveva la necessità di sostituire Gollini (poi ceduto in prestito al Tottenham). Ora i ragionamenti per trovare un nuovo padrone della porta sono stati rinviati alla prossima stagione. Sarà però necessario cambiare obiettivo, visto che il nome in cima alla lista si è già accasato alla società bergamasca.