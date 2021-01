Inter, recuperi importanti: Conte ritrova 3 giocatori in allenamento

Tre importanti recuperi per Antonio Conte in vista di Inter-Juventus, infatti all'allenamento odierno hanno preso parte, dopo i problemi fisici accusati nei giorni scorsi: Vecino, Sensi e Darmian.

L'uruguaiano, dopo essersi operato al ginocchio in estate, ha ripreso l'iter per tornare in campo e nei prossimi mesi potremmo rivederlo sul terreno di gioco. Ritorna anche Sensi, l'ex Sassuolo aveva accusato un problema muscolare nel riscaldamento per partita contro la Fiorentina in Coppa Italia, nulla di grave, con la Juventus dovrebbe essere a disposizione. Si rivede anche Matteo Darmian, uscito nel primo tempo di Roma Inter a causa di una botta all'anca.

Conte avrà a disposizione l'intera rosa, a eccezione, di Danilo D'Ambrosio, per lui i tempi di recupero sarano ben più lunghi.