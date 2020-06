Inter, Recoba:” Consiglio a Lautaro di andare al Barcellona senza esitare”

Il futuro di Lautaro Martinez continua a tenere in apprensione tutto l’ambiente nerazzurro. Il centravanti argentino resta sempre uno dei principali obiettivi di mercato del Barcellona per la prossima stagione, che lo avrebbe individuato come l'erede ideale di Luis Suarez. L'Inter avrebbe intenzione di trattenerlo, ma la volontà del giocatore sarebbe quella di trasferirsi ai blaugrana.

I nerazzurri sarebbero disposti a farlo partire per 111 milioni di euro, ovvero la cifra della clausola rescissoria, ma il Barcellona starebbe cercando di ottenere uno sconto. Il club catalano sarebbe in continuo contatto con la dirigenza nerazzurra e la sensazione, tuttavia, è che alla fine le due società riusciranno a raggiungere un compromesso.

Sull’argomento è intervenuto anche l’ex stella nerazzurra Alvaro Recoba, che durante un’intervista rilasciata alla programma radiofonico argentino ‘La Oral Deportiva', ha consigliato al Toro di trasferirsi al club catalano:"Ai miei tempi ho preferito giocare in Italia e non in Spagna. Ma se me lo chiedessi oggi, consiglierei a Lautaro di non esitare ad andare a Barcellona. Perché il livello di Barça è al di sopra del resto del calcio mondiale".