Inter, rebus panchina: gli indizi portano a Sarri, ma occhio a un grande ex

Archiviata la questione Antonio Conte, che ha rescisso ufficialmente il contratto con i nerazzurri, la dirigenza sarebbe alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Con Massimiliano Allegri alla Juventus e Simone Inzaghi verso il rinnovo con la Lazio i nerazzurri starebbero valutando con attenzione tutte le possibili alternative.

Come riportato da SportMediaset, Beppe Marotta sembrerebbe intenzionato a puntare su un tecnico italiano e il nome in cima alla lista sarebbe quello di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è però ancora sotto contratto con la Juventus e l’attuale rosa nerazzurra non sembrerebbe adatta al suo stile di gioco. Per questo motivo si starebbero valutando anche le alternative come l’ex Sinisa Mihajlovic e Paulo Fonseca, libero dopo l’esperienza alla Roma.

Ma attenzione anche ad altri due ex nerazzurri come Sergio Conceiçao, attualmente al Porto e l’eroe del triplete Dejan Stankovic, che ha appena vinto campionato e coppa nazionale serba con la sua Stella Rossa.