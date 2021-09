Inter Real Madrid, tra i precedenti vi sono partite indimenticabili

Inter Real Madrid è una sfida dal fascino che non passa mai di moda. Confrontarsi con i galacticos, club più vincente della storia per quanto concerne i successi europei, è sempre un esame importante, a prescindere dalla stagione in questione. Nell'approfondimento di oggi infatti, andremo a ricordare alcuni scontri diretti avvenuti tra le due squadre a San Siro partendo dal 2-0 della stagione 1984/1985 in semifinale di Coppa Uefa terminato 2-0 con reti di Liam Brady e Alessandro Altobelli.

Nelle stagione 1985/1986 le due squadre si ritrovano nuovamente in semifinale di Coppa Uefa con lo scontro che terminò 3-1 in favore dei padroni di casa con reti di Marco Tardelli (doppietta), Josè Antonio Salguero (autogol) e Jorge Valdano, mentre nel 1998, nella fase a gironi di Champions League, la squadra allenata allora da Gigi Simoni trionfò ancora una volta per 3-1, questa volta con protagonisti Ivan Zamorano, Roberto Baggio (doppietta) e Clarence Seedorf.

Lo scontro più recente avvenuto al Meazza tra le due squadre, risale alla passata stagione dove ai gironi di Champions League l'Inter ospitò a Milano il Real Madrid di Zinedine Zidane che sbancò Milano vincendo per 2-0 grazie al rigore trasformato da Eden Hazard e allo sfortunato autogol di Achraf Hakimi. Nel complesso, Inter e Real Madrid durante la loro storia si sono incontrate 17 volte con gli spagnoli vincitori per 8 volte e i nerazzurri 7; solo due i pareggi avvenuti.