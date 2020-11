Inter-Real Madrid probabili formazioni: Conte scioglie il dubbio a centrocampo

Domani sera alle 21.00 andrà in scena allo Stadio San Siro la super sfida tra Inter e Real Madrid, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri, attualmente ultimi in classifica, sono obbligati a vincere per restare in lotta per la qualificazione agli ottavi.

Come riportato da SportMediaset, Antonio Conte riconfermerà il solito 3-4-1-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Sulle fascia destra Hakimi con Young sulla corsia opposta. In mezzo al campo confermatissimi Barella e Vidal con Gagliardini, che sembra aver vinto il ballottaggio con Eriksen. In attacco Lautaro e Lukaku.

Zinedine Zidane sarà costretto a rinunciare a diversi giocatori importanti tra infortuni e positività al Covid-19; Blancos in campo con il 4-3-3, con Courtois tra i pali, al centro della difesa Varane e Nacho. In centrocampo Kroos e Modric con Casemiro, se non dovesse farcela toccherà a Odegaard. Tridente offensivo composto da Asensio, Mariano e Hazard.