Inter-Real Madrid probabili formazioni: ancora un dubbio per Conte

A poche ore dal fischio d’inizio del match tra Inter-Real Madrid, Antonio Conte avrebbe ancora un solo dubbio di formazione, ovvero chi schierare sulla fascia sinistra tra Young e Perisic. Secondo quanto riportato da SportMediaset, i nerazzurri si affideranno al collaudato 3-5-2 con Handanovic tra i pali; muro difensivo formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni. In mezzo al campo ci sarà Gagliardini con Vidal e Barella. Sulle fascia destra Hakimi, mentre sulla sinistra Young, al momento sembrerebbe favorito sul croato. In attacco Lautaro e Lukaku con Sanchez pronto ad entrare a partita in corso.

Zinedine Zidane è invece ancora alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, specialmente a centrocampo. In porta Courtois, scelte obbligate in difesa con Varane e Nacho centrali e Carvajal e Mendy esterni. In mediana dubbio Casemiro, non ancora al meglio della condizione, sicuri del posto Modric e Kroos. In avanti toccherà Mariano sostituire Benzema, con ai suoi lati uno tra Asensio e Vinicius e Hazard.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modrić, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano, Hazard.