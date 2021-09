Inter-Real Madrid: mercoledì il debutto che fa felice la società

L'Inter affronterà il Real Madrid mercoledì 15 settembre alle ore 21. Nella prima partita di Champions League, come riporta Franco Vanni de "La Repubblica", comparirà per la prima volta sulle maglie dei calciatori nerazzurri il nuovo sponsor Zytara Labs / DigitalBits Foundation. In questo articolo parliamo dell'azienda che ha sostituto Pirelli.

Sarà dunque un doppio debutto stagionale per la squadra nerazzurra che giocherà la sua prima sfida stagione in Europa a San Siro. La squadra di casa, dunque, non avrà a disposizione Stefano Sensi che, come abbiamo spiegato in questo articolo, dovrà stare fuori per l'infortunio rimediato nel match pareggiato contro il Bologna.

Il centrocampista ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio mentre Alessandro Bastoni dovrebbe recuperare dopo il forfait di Genova. Il centrale, che aveva già riportato dei problemi durante il ritiro con l'Italia, comporrà la difesa con Stefan De Vrij e Milan Skriniar. Dubbio in attacco, invece, dove Inzaghi potrebbe proporre una coppia tutta argentina composta da Lautaro Martinez e Joquin Correa. Dalla panchina dovrebbe partire, invece, Edin Dzeko. Il bosniaco rifiaterà dopo aver giocato l'intera gara pareggiata contro gli uomini di D'Aversa.

Qualche defezione anche per il Real Madrid che arriverà a Milano con il massimo entusiasmo dopo la vittoria per 5-2 maturata contro il Celta Vigo. Gli spagnoli hanno recuperato Kroos e Modric ma potrebbero non avere a disposizione l'esterno Mendy ed il centrocampista Dani Ceballos.