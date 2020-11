Inter Real Madrid, Mazzola e Baggio "eroi" indimenticabili

E' per le sfide come quelle di questa sera che i tifosi interisti ogni anno sperano che la propria squadra del cuore si qualifichi per la Champions League. Oggi infatti, gli uomini di Antonio Conte si confronteranno con il Real Madrid.

Le merengues con le 13 coppe in bacheca sono la squadra che ha più volte conquistato il prestigioso titolo europeo. Un dato che sicuramente non può che incoronare gli spagnoli ma per la quale bisogna citare due match in cui i nerazzurri si presentarono davanti ai madrileni in maniera praticamente perfetta.

Partiamo dal 1964, anno in cui l'Inter allenata allora dal "Mago" Helenio Herrera battè in finale per 3-1 proprio il Real Madrid grazie alla doppietta di Sandro Mazzola e alla rete di Aurelio Milani. A timbrare il cartellino per gli spagnoli invece fu Felo.

Indimenticabile per i nerazzurri anche la vittoria a San Siro nel 1998 sempre per 3-1. Ad aprire le danze fu la rete di Ivan Zamorano seguita da quella del pareggio firmata Clarence Seedorf. Così come Mazzola però, Roberto Baggio grazie alla propria doppietta mise la parola "fine" sulla partita. In panchina sedeva Gigi Simoni che però di lì a poco venne esonerato dal Presidente Massimo Moratti.