Inter-Real Madrid, la risposta di San Siro è da brividi: che numeri

Stasera in vista dell'esordio europeo di Champions League tra Inter e Real Madrid, il Meazza in San Siro fa registrare il tutto esaurito, naturalmente parlando della capienza al momento consentita del 50%. Le ragioni per rispondere alla "convocazione" c'erano tutte e i tifosi nerazzurri come al solito non hanno deluso.

Sono più di 37 mila infatti i biglietti venduti per il grande match, comprendenti un incasso che supera i tre milioni di euro. La partita è di quelle imperdibili e ovviamente i tifosi non vedono l'ora di supportare l'Inter in una serata che già si prevede torrida di emozioni. L'unico rammarico resta quel limite per la capienza: di certo con un San Siro disponibile al 100% spettatori e guadagni avrebbero potuto essere di gran lunga superiori.

Inter-Real Madrid, San Siro si veste a festa. Tutto sembra pronto.