Inter-Real Madrid, Inzaghi gioca il “jolly” per sorprendere in attacco

Inter-Real Madrid: Simone Inzaghi potrebbe proporre Lautaro Martinez in coppia con Joaquin Correa nel match in programma mercoledì settembre.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro potrebbe rinunciare all'attaccante di peso perché il tipo di partita sarebbe favorevole alle caratteristiche tecniche della coppia argentina.

I due, infatti, potrebbero impensierire la difesa avversaria garantendo imprevedibilità e molto dinamismo. Carlo Ancelotti, che non avrà Mendy e Alaba, lo abbiamo spiegato in questo articolo, i Blancos dovrebbero puntare sulla coppia fisica composta da Militao e Nacho. La strategia del tencico ex Lazio sarebbe proprio quella di attendere gli avversari nella propria metà campo per poi ripartire in contropiede grazie alla velocità degli esterni e dei centrocampisti.

Edin Dzeko, dunque, sarebbe una riserva di lusso che potrebbe entrare nella ripresa qualora dovesse esserci bisogno di difendere palla e di garantire peso al reparto. Sulla fascia destra dovrebbe esserci l'esordio dal primo minuto di Denzel Dumfires, mentre in difesa dovrebbe tornare Alessandro Bastoni. Il difensore, come vi abbiamo spiegato in questo articolo, ha smaltito il problema rimediato durante il ritiro con l'Italia di Mancini.

Arutro Vidal sarà la carta che potrebbe cambiare le sorti del match, soprattutto dopo l'infortunio rimediato da Stefano Sensi nel match di ieri, 12 settembre, contro la Sampdoria