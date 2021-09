Inter-Real Madrid: il programma di avvicinamento alla partita

I| Real Madrid di Carlo Ancelotti è al lavoro per preparare la trasferta di domani contro l’Inter. I blancos sono atterrati a Milano in tarda mattinata e si sono subito recati all’Hotel Sheraton, lo stesso in cui soggiornarono anche l’anno scorso. Ad attenderli soltanto al loro arrivo in Hotel c'erano soltanto i giornalisti, non erano presenti tifosi.

La squadra è attesa tra poco a San Siro per sostenere intorno alle 19:00 l’allenamento di rifinitura per poi ritornare in albergo. Alle 18:05, invece, andrà in scena nella sala stampa dello stadio milanese la conferenza di presentazione di Carlo Ancelotti che sarà accompagnato da un giocatore.

I blancos sono alle prese con diverse assenze a causa dell'infermeria piena. Ancelotti, infatti non avrà a disposizione Kroos, Bale, Marcelo, Mendy e Ceballos. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3: Cortouis tra i pali con Militao e Nacho al centro della difesa. A sinistra rientra Alaba, mentre a destra ci sarà Carcajal. In mezzo al campo Isco con Casemiro e Modric. In attacco Benzema con Asensio e Vinicius ai suoi lati.